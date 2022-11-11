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Удар по Николаеву: Зеленский отреагировал на преступление РФ и показал видео с места попадания в дом

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Удар по Николаеву: Зеленский отреагировал на преступление РФ и показал видео с места попадания в дом

Фото: Александр Сенкевич в Facebook

В ночь на пятницу, 11 ноября, российские войска атаковали ракетами Николаев.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку россиян Николаева, где в результате обстрела разрушен дом, погибшие и раненые.

Глава государства также опубликовал видео с последствиями вражеской атаки.

"Николаев. Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте. Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушен с 5-го по 1-й этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются", — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев.

Напомним, что в ночь на пятницу, 11 ноября, российские войска атаковали ракетами Николаев. Под обстрел армии РФ попал жилищный квартал. По сообщениям мэра города Александра Сенкевича, по утрам известно о двух погибших и двух раненых.

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Дата публикации
Просмотры
7499
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