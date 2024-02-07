Удар по Новомосковску: разбита почти вся коммунальная техника (фото)

В то же время в Павлограде зафиксированы "прилеты" по инфраструктурному объекту.
Во время атаки дронами по Новомосковску в Днепропетровской области 7 февраля вражеские цели побили предприятие, которое занимается благоустройством города. Разбита почти вся техника.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В результате ночной российской атаки в Новомосковске была разбита почти вся коммунальная техника: тракторы, экскаваторы, многофункциональные машины, самосвал.
"Вражеские беспилотными побили предприятие, которое занимается благоустройством города. Заботится об уюте. Теперь убирать улицы или расчищать снег практически нечем. На фото — "достижения" оккупантов", — говорится в сообщении главы области.
Кроме того, утром было громко и в Павлоградском районе. Там защитники неба сбили одну российскую ракету. Однако зафиксированы и "прилеты" по инфраструктурному объекту.
Обошлось без пострадавших.
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Напомним, утром 7 февраля во время массированной ракетной атаки по Украине взрывы прогремели и на Днепропетровщине. Кроме того, ночью враг запустил два беспилотника Shahed по Новомосковскому району области.
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