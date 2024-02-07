Удар по Новомосковску: разбита почти вся коммунальная техника (фото)

В то же время в Павлограде зафиксированы "прилеты" по инфраструктурному объекту.

Во время атаки дронами по Новомосковску в Днепропетровской области 7 февраля вражеские цели побили предприятие, которое занимается благоустройством города. Разбита почти вся техника.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате ночной российской атаки в Новомосковске была разбита почти вся коммунальная техника: тракторы, экскаваторы, многофункциональные машины, самосвал.

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"Вражеские беспилотными побили предприятие, которое занимается благоустройством города. Заботится об уюте. Теперь убирать улицы или расчищать снег практически нечем. На фото — "достижения" оккупантов", — говорится в сообщении главы области.

Кроме того, утром было громко и в Павлоградском районе. Там защитники неба сбили одну российскую ракету. Однако зафиксированы и "прилеты" по инфраструктурному объекту.

Обошлось без пострадавших.

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Разрушение на Днепропетровщине в результате атаки 7 февраля / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение на Днепропетровщине в результате атаки 7 февраля / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение на Днепропетровщине в результате атаки 7 февраля / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение на Днепропетровщине в результате атаки 7 февраля / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение на Днепропетровщине в результате атаки 7 февраля / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение на Днепропетровщине в результате атаки 7 февраля / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение на Днепропетровщине в результате атаки 7 февраля / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение на Днепропетровщине в результате атаки 7 февраля / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Разрушение на Днепропетровщине в результате атаки 7 февраля / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, утром 7 февраля во время массированной ракетной атаки по Украине взрывы прогремели и на Днепропетровщине. Кроме того, ночью враг запустил два беспилотника Shahed по Новомосковскому району области.

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