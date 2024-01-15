Удар по Нью-Йорку: в ОВА сообщили, что под завалами находятся люди (фото)

Три человека ранены, еще пять ищут спасатели под завалами жилого дома.
Три человека ранены, еще пять находятся под завалами — таковы предварительные последствия удара по поселку Нью-Йорк в Донецкой области 15 января.
Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.
Россияне сбросили в поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в 3-этажку — в доме обрушился подъезд, под руинами находятся люди.
На месте работают представители власти, спасатели и полиция – решают вопросы разбора завалов.
Это очередная циничная атака россиян по гражданскому населению. Ее точные последствия будут известны позже.
Напомним, 10 января, российские оккупанты убила одного жителя в Донецкой области Всего с начала полномасштабного вторжения в регионе погиб 1831 человек.
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