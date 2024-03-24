Удар по объектам "Нафтогаза": ракета повредила инфраструктуру подземного хранилища газа

Оккупационная армия России утром 24 марта атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, были повреждены объекты Группы "Нафтогаз" на западе.

Как рассказал глава НАК Алексей Чернышев, российская ракета повредила инфраструктуру одного из украинских подземных хранилищ газа (ПХГ).

"Атака не повлияет на поставку голубого топлива украинским потребителям. Все номинации заказчиков услуг хранения и бронирования мощностей также продолжают выполняться в полном объеме. Ситуация под контролем наших специалистов и всех привлеченных служб", – сообщил Чернышев.

По его словам, сейчас продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий.

"Критических последствий для обеспечения работы ПХГ нет, ведь газ находится на значительной глубине. Поврежденная часть наземной инфраструктуры потребует восстановления, однако мы имеем достаточно резервных мощностей", — добавил глава "Нафтогаза".

Напомним, оккупанты атаковали объекты энергетики Украины – какие последствия и готовиться ли к блэкаутам.

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