Удар по объектам "Укрэнерго": в Минэнерго рассказали о неутешительных последствиях – где есть отключения света

Оккупационная армия России в ночь на 31 марта атаковала несколько подстанций НЭК "Укрэнерго" в Одесской области. В результате одного из ударов от общей энергосистемы краткосрочно отключались ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей. Обесточивались бытовые потребители в Одессе и области (они частично заживлены), а также прекращали генерацию объекты ВИЭ – две биогазовые станции и ветровая электростанция.

Об этом сообщает Минэнерго.

По состоянию на утро, 11 часов, в Одесской области отключенными остаются 10,5 тысячи потребителей. Также НЭК "Укрэнерго" применяются в регионе аварийные отключения.

Также за прошедшие сутки при обстреле краткосрочно обесточивалась подстанция 110 кВ в Харьковской области.

Ночью враг еще раз атаковал один из газовых объектов в западном регионе. По предварительной информации, погиб один человек – не работник предприятия.

Также во время ракетной атаки аварийно выключилась воздушная линия во Львовской области, обесточивался один из населённых пунктов. Все потребители заживлены.

Ситуация в энергосистеме:

Вчера до конца суток были отменены графики аварийных отключений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской областях, где вечером были применены ограничения.

Пока нет ограничений в Харькове. Есть аварийные отключения в Одесской области (после ночной атаки).

Пока дефицита электроэнергии в энергосистеме нет. Энергосистема работает сбалансированно.

Напомним, оккупанты в ночь на 31 марта атаковали Украину ракетами и дронами. ТСН.ua собрал все, что известно об атаке.

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