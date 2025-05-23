Удар по Одесскому порту: появились детали об атаке и разрушениях

Контейнер горит в Одесском порту после атаки 23 мая / © Алексей Кулеба

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Во время российской атаки на порт в Одессе 23 мая техника перегружала контейнеры. В порту зафиксированы повреждения, пострадали гражданские работники предприятия.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Из-за атаки на Одессу погиб работник порта. Еще восемь гражданских сотрудников предприятия получили ранения.

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В результате ударов было повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.

«Это был обычный рабочий день в обычном украинском порту. Люди работали, техника перегружала контейнеры. Не было ни одного военного объекта — только гражданская инфраструктура», — говорится в заявлении министра.

Он акцентировал, что Россия снова ударила по мирному, стратегически важному объекту, который имеет значение для продовольственной безопасности мира.

По информации Кулебы, всего за время большой войны российская армия повредила и уничтожила почти 400 объектов портовой инфраструктуры, более 30 судов. Пострадали 106 гражданских.

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Напомним, посреди дня 23 мая россияне атаковали Одессу баллистикой: нанесли два ракетных удара. Из-за этого погиб работник порта, еще восемь человек получили ранения.

Кроме того, утром войска РФ атаковали Одессу беспилотниками. Во время атаки враг испытал новый дрон, который украинские Силы противовоздушной обороны ранее не фиксировали. Визуально этот БпЛА напоминал «Ланцет».