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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Удар по Одесской киностудии: появились фото разрушений

Хотя обошлось без пострадавших на территории киностудии, одна из сотрудниц потеряла свой дом из-за ударов по жилым домам Одессы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Во время атаки по Украине в ночь на 10 июня российские войска нанесли удар по Одесской киностудии. Там показали фото повреждений и разрушений из-за атаки.

Об этом сообщается на Facebook-странице киностудии.

«Около 1 часа ночи враг нанес удар по Одесской киностудии — одной из старейших в мире. Повреждены производственные помещения, склады костюмов и реквизита, уничтожена часть исторических декораций«, — говорится в заявлении.

Благодаря действиям охраны удалось вовремя потушить пожар, который возник не территории киностудии. Были локализованы разрушительные последствия и спасены уникальные костюмы, реквизит и артефакты, связанные со 100-летней историей студии.

Обошлось без пострадавших. В то же время вражеской атакой были полностью уничтожены декорации к фильму «Довженко». Также потерян специальный игровой транспорт, который использовался в съемках.

Из-за ударов по жилым домам Одессы одна из сотрудниц киностудии потеряла свой дом.

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Повреждения Одесской киностудии после ночной атаки 10 июня

Напомним, во время ночной атаки по Одессе 10 июня российские оккупанты попали дронами в роддом, разрушили станцию скорой помощи и несколько домов. Из-за ударов погибли два человека, еще по меньшей мере девять человек получили ранения.

Всего для ночной атаки по Украине 10 июня россияне применили 322 средства поражения: ракеты и беспилотники. Часть целей сбила ПВО, однако в 11 локациях произошли «прилеты», еще в 16-ти — падение обломков.

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