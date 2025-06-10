- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 493
- Время на прочтение
- 2 мин
Удар по Одесской киностудии: появились фото разрушений
Хотя обошлось без пострадавших на территории киностудии, одна из сотрудниц потеряла свой дом из-за ударов по жилым домам Одессы.
Во время атаки по Украине в ночь на 10 июня российские войска нанесли удар по Одесской киностудии. Там показали фото повреждений и разрушений из-за атаки.
Об этом сообщается на Facebook-странице киностудии.
«Около 1 часа ночи враг нанес удар по Одесской киностудии — одной из старейших в мире. Повреждены производственные помещения, склады костюмов и реквизита, уничтожена часть исторических декораций«, — говорится в заявлении.
Благодаря действиям охраны удалось вовремя потушить пожар, который возник не территории киностудии. Были локализованы разрушительные последствия и спасены уникальные костюмы, реквизит и артефакты, связанные со 100-летней историей студии.
Обошлось без пострадавших. В то же время вражеской атакой были полностью уничтожены декорации к фильму «Довженко». Также потерян специальный игровой транспорт, который использовался в съемках.
Из-за ударов по жилым домам Одессы одна из сотрудниц киностудии потеряла свой дом.
Напомним, во время ночной атаки по Одессе 10 июня российские оккупанты попали дронами в роддом, разрушили станцию скорой помощи и несколько домов. Из-за ударов погибли два человека, еще по меньшей мере девять человек получили ранения.
Всего для ночной атаки по Украине 10 июня россияне применили 322 средства поражения: ракеты и беспилотники. Часть целей сбила ПВО, однако в 11 локациях произошли «прилеты», еще в 16-ти — падение обломков.