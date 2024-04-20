Удар по оккупантам в Крыму: появилось спутниковое фото пораженной цели

На фото можно увидеть обгоревшие останки военной техники российских окупантов, воронки и следы от пожара.

В результате успешной атаки Сил обороны Украины 17 апреля по военным объектам российской оккупационной армии в Крыму был поражен комплекс противовоздушной и противоракетной обороны С-400.

Спутниковое фото уничтоженной техники опубликовал в своем Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко.

"Российский комплекс ПВО и ПРО С-400 в Крыму после атаки украинских Сил обороны", — говорится в подписи к изображению.

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На фото можно увидеть обгоревшие останки военной техники российских окупантов, воронки и следы от пожара.

Ранее в ГУР Минобороны уточнили, что ракетным ударом Сил обороны Украины на военном аэродроме в Джанкое во временно оккупированном Крыму было уничтожено или критически повреждено четыре пусковых установки ЗРК С-400, три радиолокационных станции, пункт управления средствами ПВО и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Напомним, в ночь на 19 апреля во временно оккупированном Крыму снова раздались взрывы.

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