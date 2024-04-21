Удар по оккупантам в Севастополе: в ВМС подтвердили поражение "Коммуны"

Уникальный российский военный корабль оккупанты больше не смогут использовать по назначению.

Утром 21 апреля в результате удара Сил обороны Украины по объектам оккупантов в Севастополе был поврежден российский спасательный военный корабль "Коммуна".

Эту информацию подтвердил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Сегодня в Крыму украинские ВМС достали очередной корабль из состава ЧФ РФ "Коммуна". Характер повреждений верифицируется. Но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен”, — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее российские оккупанты сообщили о пожаре на одном из кораблей в бухте Севастополя, но не называли, какой именно был поражен.

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Аналитики, проанализировавшие видео из соцсетей, пришли к выводу, что повреждение мог получить спасательный военный корабль "Коммуна" – настоящий старожил российского флота, построенный еще в 1915 году.

В 2016 году корабль прошел модернизацию, его оборудовали подводным роботом АС-28.

Несмотря на свой почтенный возраст, это единственное спасательное судно такого класса на Черном море. Его предназначение — глубоководные работы, подъем подлодок и затонувших грузов. В частности, "Коммуна" выполняла работы в районе уничтоженного ракетного крейсера "Москва".

"Это [уничтожение российских кораблей] будет повторяться, пока у россиян не кончатся корабли, или они не уйдут из Крыма", — прокомментировал этот удар Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что Украина за период полномасштабной войны потопила или вывела из строя треть всех военных кораблей России в Черном море. Это нанесло сильный удар по военному потенциалу страны-агрессора.

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