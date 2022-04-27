Удар по оккупированному Змеиному и очередной пожар в Белгороде: 5 главных событий ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных новостей ночи 27 апреля:
- Президент Владимир Зеленский спрогнозировал последствия войны для России. По его словам, дальнейшая агрессия РФ приведет к еще большему обнищанию россиян. Читать дальше –>
- Украинцы массово жаловались на сбои в работе "Киевстара". В компании сообщили, что знают о сбое и пытаются устранить проблему. Читать дальше –>
- ВСУ ударили по оккупированному острову Змеиный. Украинские военные попали во вражеский пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Читать дальше –>
- Глава Белгородской области РФ сообщил, что в одном из сел региона горит склад боеприпасов. Незадолго до этого он писал о громких взрывах. Читать дальше –>
- Рада может вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили. В парламенте зарегистрировали соответствующий законопроект. Читать дальше –>