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Удар по оккупированному Змеиному и очередной пожар в Белгороде: 5 главных событий ночи

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Удар по оккупированному Змеиному и очередной пожар в Белгороде: 5 главных событий ночи

Думская

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 27 апреля:

  1. Президент Владимир Зеленский спрогнозировал последствия войны для России. По его словам, дальнейшая агрессия РФ приведет к еще большему обнищанию россиян. Читать дальше –>
  2. Украинцы массово жаловались на сбои в работе "Киевстара". В компании сообщили, что знают о сбое и пытаются устранить проблему. Читать дальше –>
  3. ВСУ ударили по оккупированному острову Змеиный. Украинские военные попали во вражеский пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Читать дальше –>
  4. Глава Белгородской области РФ сообщил, что в одном из сел региона горит склад боеприпасов. Незадолго до этого он писал о громких взрывах. Читать дальше –>
  5. Рада может вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили. В парламенте зарегистрировали соответствующий законопроект. Читать дальше –>

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