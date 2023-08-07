Удар по “Оленегорскому горняку”: эксперт оценил влияние событий в Черном море на ситуацию на фронте

Украинские военные разрушили большой десантный корабль "Оленегорский горняк" и удачно попали украинским дроном-камикадзе в танкер, который выполнял задачи по обеспечению горючей российской группировки войск. Эти процессы в акватории Черного моря являются определяющими и влияющими на ситуацию на поле боя.

Такое мнение высказал военный обозреватель Владислав Селезнев в интервью ТСН.ua.

“Сначала были совершены дроновые атаки на крупный десантный корабль Черноморского флота РФ “Оленегорский горняк”, де-факто входящий в состав Северного флота, но выполняющий сейчас миссию в интересах Черноморского флота. Этот корабль получил критические повреждения. На днях появились новые космические снимки разрушенного и наклоненного на левый борт примерно на уровне 30% того самого большого десантного корабля”, — отметил эксперт.

По его словам, сейчас на ходу корабль поддерживают с помощью других вспомогательных судов, чтобы он не утонул у пирса. "Соответственно, там проводятся ремонтные стабилизационные мероприятия", — отметил Селезнев.

Он добавил: “Кроме того, что был разрушен большой десантный корабль “Оленегорский горняк”, так же удачно попали украинским дроном-камикадзе в танкер, выполнявший задачи по обеспечению горючей российской группировки войск как на территории временно оккупированного Крыма, так и на территориях Сирийской и Арабской республик».

Эксперт считает, что отныне враг должен понимать, что акватория Черного моря также находится под контролем украинских военно-морских сил, и он должен учитывать этот факт.

«В корне этот факт будет влиять и на логистические пути российской оккупационной армии как на юге нашей страны, так и в других регионах нашей планеты. Мы ведь помним, что морской торговый порт в Новороссийске является ключевой точкой, откуда отправляются все грузовые морские перевозки с территории РФ», — подчеркнул военный обозреватель.

После того, как ВСУ атаковали морские базы россиян, враг понимает, что есть абсолютный контроль за акваторией Черного моря, подчеркнул эксперт.

«Я надеюсь, что в ближайшей перспективе к созданию пространства безопасности в акватории Черного моря, а в перспективе и Азовского моря, будут приобщаться и другие участники Причерноморского бассейна. Я имею в виду Румынию, Болгарию, Турцию, Грузию, ведь понятно, что не может быть так, чтобы Черное море превратилось во внутренний водоем РФ», — комментирует Селезнев.

"Поэтому, конечно, пространство безопасности в акватории Черного моря в перспективе будет трансформировано в пространство безопасности на юге нашей страны, а соответственно и всей европейской части континента", — резюмировал военный обозреватель.

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Напомним, 4 августа в порту Новороссийска раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что был подбит большой десантный корабль "Оленегорский горняк". После повреждения "Оленегорский горняк" держали четыре судна, чтобы он не опрокинулся.

В ночь на 5 августа в районе Керченского пролива в результате атаки надводного дрона был поврежден российский танкер SIG. ТСН.ua собрал все, что известно об атаке дрона на танкер SIG.

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