Удар по патрульному кораблю "Сергей Котов": глава Минцифры показал видео атаки морского дрона

В ГУР подтвердили поражение.
Силы обороны 14 сентября нанесли удар по патрульному кораблю "Сергей Котов" — одному из самых "младших" кораблей в военно-морском флоте России, впервые спущенном на воду в 2021 году.
Глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram показал видео атаки.
В Главном управлении разведки подтверждают, что на видео – поражение патрульного корабля "Сергей Котов".
Утром 14 сентября в Министерстве обороны России заявили об атаке морскими дронами Украины по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов", дислоцировавшемуся в акватории Черного моря.
Добавим, что генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун заявил: десантные способности России с каждым прилетом по Черноморскому флоту уменьшаются.
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