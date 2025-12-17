Удар по подводной лодке "Варшавянка": капитан ВМС объяснил новую стратегию украинских дронов

Российская подводная лодка / © Associated Press

Поражение в порту Новороссийска подводной лодки класса «Варшавянка» свидетельствует о том, что украинские подводные дроны могут находиться в засаде и ждать российские корабли. После поражения субмарины россияне будут принимать больше мер безопасности, которые будут ограничивать количество выходов кораблей и подводных лодок в море для нанесения ударов по Украине.

Об этом капитан 1 ранга запаса Военно-морских сил ВСУ, экс-заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко рассказал в эфире телеканала «Киев24».

Рыженко пояснил, что российские корабли и подводные лодки, расположенные в Новороссийске, являются самой большой угрозой для Украины в Черном море. Дело в том, что эти суда несколько раз в месяц запускают десятки ракет «Калибр». Последний раз это было 13 декабря: тогда россияне выпустили 16 ракет. К сожалению, около 20% попадают в цели. Именно поэтому СБУ провела операцию по российской подводной лодке.

«Первое: они смогли пройти в этот очень защищенный контур пункта базирования. А, во-вторых, очень-очень внезапно они смогли как минимум серьезно повредить этот военный объект, эту подводную лодку. Это говорит о том, что действительно сейчас Российская Федерация находится в таком отчаянии и опасности. И они действительно оценивают эту угрозу», — рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС.

Он также обратил внимание, что украинские подводные дроны не обязательно могут быть применены в российских пунктах базирования, как это было во время последней операции СБУ.

"Они могут находиться, например, в таком тактическом режиме, как засада на внешнем рейде. И ждать эти корабли или подводные лодки, которые выходят из пункта базирования любого вражеского, и наносить удары под водой. И это будет гораздо проще делать нашим силам безопасности и обороны, а эффект будет тот же», — пояснил Рыженко.

Он отметил, что дроны предыдущей модификации могли достаточно быстро обнаруживаться на поверхности воды. И россияне это использовали: применяли и морскую авиацию, и дроны, и надводные подразделения для перехвата украинских средств.

«А сейчас мы видим, что это зеркальная такая поверхность новороссийского солнечного дня, и здесь внезапно взрыв. То есть это такая очень-очень серьезная угроза, и она очень неожиданная для противников. Поэтому факт этого удара приведет к тому, что просто (россияне — ред.) будут больше принимать меры безопасности, которые будут ограничивать количество выходов как кораблей, так и подводных лодок в море для нанесения ударов», — рассказал экс-заместитель начальника штаба ВМС.

Напомним, 15 декабря СБУ совместно с ВМС провели уникальную операцию в порту Новороссийска, впервые в истории применив подводные дроны Sub Sea Baby против субмарины. Пораженная подводная лодка проекта «Варшавянка» стоимостью около 400 млн долл. получила критические повреждения и потеряла способность запускать ракеты «Калибр».