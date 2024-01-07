Удар по Покровскому району Донетчины – из-под завалов достали тело ребенка (фото)

Поисково-спасательная операция продолжается.
Оккупационная армия России вечером 6 января нанесла массированный удар по Покровскому району Донецкой области. В селе Ровно утром 7 января спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка.
Об этом сообщает МВД.
По состоянию на данный момент известно о девяти раненых. На месте разрушенных домов в Покровске и Ровно идет операция по поиску еще 9 человек, из них – 4 детей.
Вчера вечером из-под завалов в Покровске спасатели изъяли тело женщины.
Напомним, в селе Ровно на Донетчине после атаки РФ полностью уничтожен частный жилой дом, в котором проживало шесть человек, из них трое детей.
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