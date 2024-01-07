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Удар по Покровскому району Донетчины – из-под завалов достали тело ребенка (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Удар по Покровскому району Донетчины – из-под завалов достали тело ребенка (фото)

Спасатели в Донецкой области после массированного удара РФ / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Поисково-спасательная операция продолжается.

Оккупационная армия России вечером 6 января нанесла массированный удар по Покровскому району Донецкой области. В селе Ровно утром 7 января спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка.

Об этом сообщает МВД.

По состоянию на данный момент известно о девяти раненых. На месте разрушенных домов в Покровске и Ровно идет операция по поиску еще 9 человек, из них – 4 детей.

Спасатели в Донецкой области после массированного удара РФ / © Министерство внутренних дел Украины
Спасатели в Донецкой области после массированного удара РФ / Фото: Министерство внутренних дел Украины
Спасатели в Донецкой области после массированного удара РФ / © Министерство внутренних дел Украины
Спасатели в Донецкой области после массированного удара РФ / Фото: Министерство внутренних дел Украины
Спасатели в Донецкой области после массированного удара РФ / © Министерство внутренних дел Украины
Спасатели в Донецкой области после массированного удара РФ / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Вчера вечером из-под завалов в Покровске спасатели изъяли тело женщины.

Напомним, в селе Ровно на Донетчине после атаки РФ полностью уничтожен частный жилой дом, в котором проживало шесть человек, из них трое детей.

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Дата публикации
Просмотры
643
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