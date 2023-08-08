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Удар по Покровску: количество раненых выросло – почти 90 человек

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Удар по Покровску: количество раненых выросло – почти 90 человек

Следствия ракетных ударов по Покровску 7 августа. / Фото: МВД

В Покровске выросло количество раненых в результате ракетного удара.

В результате ракетного удара по Покровску по состоянию на данный момент известно, что количество раненых выросло до 88 человек. Количество жертв пока не изменилось – 7 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Среди раненых двое детей – 2006 и 2012 года рождения", — рассказал он.

По состоянию на 11 часов 8 августа зафиксированы повреждения 12 многоэтажек; зданий гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.

Напомним, армия РФ в понедельник вечером, 7 августа, нанесла ракетный удар по центру Покровска. Оккупанты с недолгим интервалом запустили по городу две ракеты, чтобы, вероятно, убить работников экстренных служб, приехавших спасать людей. ТСН.ua собрал все, что известно о российском террористическом ударе.

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Дата публикации
Просмотры
727
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