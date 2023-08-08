Удар по Покровску: среди раненых полицейский – герой фильма "20 дней в Мариуполе" (фото)

Раненый полицейский служит в Донецкой области.
Во время ракетного удара по Покровску Донецкой области 7 августа ранение получил полицейский, спасавший жизнь людей в Мариуполе. Он также снимался в фильме "20 дней в Мариуполе".
Об этом сообщил украинский режиссер Мстислав Чернов на своей странице в Facebook.
"В Покровске ранен Владимир, герой фильма "20 дней в Мариуполе", полицейский, спасший наши жизни. Рискуя собой, он постоянно помогал спасать людей в Мариуполе. После того, как мы вырвались из окружения, он продолжил работать полицейским в своей родной Донецкой" области", — написал он.
По словам Чернова, полицейский прибыл на место российского удара в Покровске, чтобы помочь людям, и попал под повторный ракетный удар оккупантов.
Мстислав Чернов добавил, что полицейский спас ему жизнь в Мариуполе. Владимир был одним из тех, кто помогал съемочной группе Associated Press освещать войну в блокадном Мариуполе в марте 2022 года и помог журналистам уехать из города.
У правоохранителя осколочные ранения, сейчас он находится в больнице. Владимира прооперировали.
Напомним, по состоянию на утро 8 августа в Покровске выросло количество пострадавших — ранены 67 человек, из них — 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей, погибли 7 человек.
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