Удар по Покровску: среди раненых полицейский – герой фильма "20 дней в Мариуполе" (фото)

Во время ракетного удара по Покровску Донецкой области 7 августа ранение получил полицейский, спасавший жизнь людей в Мариуполе. Он также снимался в фильме "20 дней в Мариуполе".

Об этом сообщил украинский режиссер Мстислав Чернов на своей странице в Facebook.

"В Покровске ранен Владимир, герой фильма "20 дней в Мариуполе", полицейский, спасший наши жизни. Рискуя собой, он постоянно помогал спасать людей в Мариуполе. После того, как мы вырвались из окружения, он продолжил работать полицейским в своей родной Донецкой" области", — написал он.

Фото из фильма "20 дней в Мариуполе".

Фото из фильма "20 дней в Мариуполе".

По словам Чернова, полицейский прибыл на место российского удара в Покровске, чтобы помочь людям, и попал под повторный ракетный удар оккупантов.

Мстислав Чернов добавил, что полицейский спас ему жизнь в Мариуполе. Владимир был одним из тех, кто помогал съемочной группе Associated Press освещать войну в блокадном Мариуполе в марте 2022 года и помог журналистам уехать из города.

У правоохранителя осколочные ранения, сейчас он находится в больнице. Владимира прооперировали.

Напомним, по состоянию на утро 8 августа в Покровске выросло количество пострадавших — ранены 67 человек, из них — 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей, погибли 7 человек.

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