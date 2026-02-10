Удар по полигону "Капустин Яр": как ВСУ заставили Россию нервничать

Орешник

Реклама

Удар ВСУ по полигону «Капустин Яр», откуда армия России запускает «Орешник», является символичным, поскольку был нанесен в момент переговоров с РФ в Абу-Даби. Это была демонстрация, что «карты в руках».

Об этом сообщил авиаэксперт Константин Криволап в эфире Radio NV.

«Это показало, что мы можем ударить по "Капустиному Яру", где достаточно серьезная система ПВО. Там есть и "Буки", и С-300. Возможно, там были другие ракеты. Уверен, что они, скорее всего, были. Может, там были "Паляницы", может наши другие дроны, которые делали свое дело, истощали ПВО. Но со стороны россиян, что интересно, нет ни одного сообщения, что ПВО срабатывало», — сказал Криволап.

Реклама

По его словам, во время атаки были поражены именно ангары на этом полигоне, поскольку в них происходит сборка межконтинентальных баллистических ракет. Там же собирались и испытывались баллистические ракеты «Искандер».

«Достаточно точный удар на 600 км, показали россиянам, что мы можем их достать. И для них это очень серьезно. 600 км — это уже довольно далеко. Я думаю, что это какой-то новый этап этой войны. Пока что он не совсем понятен, сколько у нас этих ракет "Фламинго", но то, что они есть, уже подтверждено», — добавил аналитик.

Удар по полигону «Капустин Яр»

Генштаб ВСУ 5 февраля сообщил, что в течение января 2026 года ВСУ ударили ракетами «Фламинго» по полигону «Капустин Яр» в Астраханской области. Его оккупационная армия РФ использует для предстартовой подготовки межконтинентальных баллистических ракет средней дальности, в частности, «Орешника». После удара часть личного состава была эвакуирована с территории.

По данным Генштаба, в результате этой атаки повреждения получила инфраструктура российских войск, в частности, техническое сооружение обслуживания баллистических ракет средней дальности и склад материально-технического обеспечения.

Реклама

Авиаэксперт Валерий Романенко говорит, что удар ВСУ по полигону Капустин Яр свидетельствует о том, что украинские войска имеют возможность выводить из строя предприятия российского ВПК. По его словам, после поражения россияне не смогут полноценно заменить соответствующие предприятия.