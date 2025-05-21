Удар по полигону на Сумщине: "Осман" заявил о перекладывании ответственности

Станислав Бунятов, известный под позывным «Осман»

Реклама

Служебное расследование по удару по полигону в Сумской области и отстранению командира не решит общую проблему в Силах обороны.

Такое мнение высказал Станислав Бунятов, известный под позывным «Осман», младший сержант, командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», в своем Telegram-канале «Говорят снайпер+».

«Начато служебное расследование по удару по полигону в Сумской области. Командир части уже отстранен. Классика системы. Вместо того, чтобы дать ответ на главный вопрос — почему обучение вообще проводили в зоне прямой досягаемости российских разведывательных дронов, ответственность перекладывают на того, кто оказался на месте последним», — отметил Бунятов.

Реклама

Военный считает, что командир не тот, кто решает, где функционировать полигону, и не тот, кто утверждает стратегию безопасности.

«Это не расследование. Это — очередное прикрытие провала системы», — считает «Осман».

Напомним, что вчера вечером, 20 мая, украинские военные блогеры и журналисты писали, что армия РФ нанесла удар по полигону Сил обороны на Сумщине.

В Нацгвардии подтвердили, что погибли их бойцы. В результате атаки шесть военнослужащих погибли, а более 10 получили ранения.

Реклама

По информации военной журналистки Юлии Кириенко-Мериновой, «командир воинской части, проигнорировавший пролет вражеского развода, отстранен».