Удар по полигону с оккупантами в Херсонской области: ВСУ подтвердили атаку и назвали потери врага

Каким оружием атаковали врага, неизвестно.
Украинские военные подтвердили успешный удар по полигону российских оккупантов на левом берегу Херсонской области. Уничтожено около 60 солдат армии РФ.
Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Киев24".
"Вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда была феерически завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где собственно и готовят соответствующие штурмовые группы", — подчеркнула она.
По ее словам, в результате атаки ликвидированы десятки российских оккупантов. С помощью какого вооружения был нанесен удар, Гуменюк не рассказала. Впрочем, подчеркнула, что Силы обороны "используют все имеющееся оружие и мощь".
"Работа была проведена достаточно результативно, до минимум 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции, а остальные данные мы еще доразведываем", — отметила она.
Напомним, проект DeepState показало видео, как ВСУ нанесли точный удар по полигону с оккупантами. По данным в Сети, под удар попали российские 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 сап.