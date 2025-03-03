Удар по полигону в Днепропетровской области: по факту трагедии начали расследование

Обстоятельства ужасного инцидента, из-за которых погибли бойцы, выясняются.
ДБР приступило к производству по факту трагедии на полигоне на Днепропетровщине. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех деталей происшествия.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
"Бюро выражает искренние соболезнования семьям погибших и раненых защитников, разделяя их боль в это сложное время", — говорится в сообщении.
Также ДБР отметил важность тщательного и беспристрастного расследования для установления всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности.
На месте обстрела работает специальная группа правоохранителей.
Напомним, 2 марта народная депутат Марьяна Безугла заявила о гибели украинских военных во время построения в результате российского удара. По информации из соцсетей, удар был нанесен ракетой "Искандер" в Днепропетровской области.
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