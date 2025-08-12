Ракетный удар / © Associated Press

В конце июля в результате российского ракетного удара по тренировочному полигону Вооруженных сил Украины вблизи Кропивницкого погибли по меньшей мере 12 иностранных добровольцев.

Об этом сообщает The New York Times.

Ракета тогда попала в столовую тренировочного лагеря во время обеда. «Это стало одним из самых смертоносных нападений на иностранных бойцов за всю войну», — пишет издание.

По словам военнослужащих, говоривших на условиях анонимности, в лагере находились новобранцы из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран. Россия совершила атаку 21 июля. После взрыва вспыхнул пожар.

Новобранец из Флориды рассказал журналистам, что видел много раненых и по меньшей мере 15 погибших. Также в результате удара загорелся склад боеприпасов. По словам иностранного добровольца, «сирена воздушной тревоги не сработала», а «аптечки в столовой не было».

Представитель международного легиона украинской военной разведки Главного управления разведки Владимир Каминский подтвердил, что продолжается расследование. Официально потери не разглашаются.

Издание также цитирует главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявлявшего, что военные на тренировочных площадках должны немедленно реагировать на воздушные тревоги и вражеские дроны. По его словам, обучение планируется максимально переместить в подземные помещения.

Напомним, 22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ в Николаевской области. Тогда благодаря своевременно отработанным мерам безопасности удалось избежать многочисленных потерь личного состава, но погибли и ранены.

Из-за этого удара, бывший генерал Михаил Драпатый, руководивший Сухопутными войсками полгода, 1 июня заявил, что подал рапорт об отставке.

29 июля Россия снова ударила по учебному подразделению Сухопутных войск, в результате чего погибли по меньшей мере трое военнослужащих, еще 18 получили ранения.