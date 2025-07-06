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Удар по Полтаве 3 июля: количество жертв возросло
Ужасная атака РФ на Полтаву 3 июля унесла жизни уже трех человек.
В результате удара РФ по Полтаве 3 июля возросло количество жертв. В больнице скончалась женщина.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Владимир Когут.
«К сожалению, в больнице умерла женщина, которая получила ранения в результате удара россиян по Полтавской общине 3 июля. Врачи до последнего боролись за ее жизнь. Искренние соболезнования родным и близким!», — отметил Когут.
Ранее ОВА сообщила о завершении работ на месте удара по зданию ТЦК. На тот момент общее количество пострадавших возросло до 47 человек, еще двое погибли.
«Благодарен за оперативную и слаженную работу. Продолжают работать коммунальные службы», — подчеркнул Когут.
Напомним, 3 июля около 9:00 армия РФ нанесла удар по городу Полтава. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома.
Без погибших и раненых, к сожалению, не обошлось.