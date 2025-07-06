ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
524
Время на прочтение
1 мин

Удар по Полтаве 3 июля: количество жертв возросло

Ужасная атака РФ на Полтаву 3 июля унесла жизни уже трех человек.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстрел Полтавы 3 июля

Обстрел Полтавы 3 июля

В результате удара РФ по Полтаве 3 июля возросло количество жертв. В больнице скончалась женщина.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Владимир Когут.

«К сожалению, в больнице умерла женщина, которая получила ранения в результате удара россиян по Полтавской общине 3 июля. Врачи до последнего боролись за ее жизнь. Искренние соболезнования родным и близким!», — отметил Когут.

Ранее ОВА сообщила о завершении работ на месте удара по зданию ТЦК. На тот момент общее количество пострадавших возросло до 47 человек, еще двое погибли.

«Благодарен за оперативную и слаженную работу. Продолжают работать коммунальные службы», — подчеркнул Когут.

Напомним, 3 июля около 9:00 армия РФ нанесла удар по городу Полтава. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома.

Без погибших и раненых, к сожалению, не обошлось.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
524
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie