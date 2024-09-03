Удар по Полтаве: людей достают из-под завалов, повреждены многоэтажки

Полиция проводит поквартирный обход, чтобы проверить, нет ли пострадавших.

На месте ракетного удара в Полтаве 3 сентября чрезвычайники продолжают разбирать завалы и спасать людей. Кроме института и больницы, в городе повреждены многоэтажки.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Спасатели локализовали пожар на месте ракетного удара в Полтаве и продолжают разбор завалов.

"Благодаря быстрой и слаженной работе 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов. Всех пострадавших безотлагательно передают врачам для оказания медицинской помощи", — указал министр.

Он отметил, что вблизи места попадания расположен жилмассив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады.

Полиция проводит поквартирный обход, чтобы проверить, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано около 100 заявлений о поврежденном имуществе.

"Спасательные службы с учетом составляющей с безопасностью будут работать, пока не убедимся, что деблокировали из-под завалов всех", — добавил Клименко.

Напомним, российская армия 3 сентября нанесла ракетный удар по Полтаве и попала по институту и больнице. В Минобороны сообщили о более 40 погибших и около 200 пострадавших.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не успели спрятаться! В Минобороны обнародовали детали удара по Полтаве

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