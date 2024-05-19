Удар по порту в Новороссийске: появилось видео последствий "бавовны"

В Сети появились спутниковые фото последствий удара по порту в Новороссийске.

Удар произошел 17 мая, сообщает "Радио Свобода".

На фотографиях за 18 мая видны следы пожара на территории морского торгового порта.

"Можно увидеть повреждение как минимум одного резервуара на территории компании ОАО "ИПП", занимающейся перевалкой нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и подсолнечного масла", — пишут журналисты.

Напомним, российские телеграмм-каналы сообщили о более чем 30 взрывах в Новороссийске и атаке беспилотников. После этого в некоторых районах исчезло светлое, ограничено движение транспорта.

Был атакован Новороссийский терминал и терминал "Транснефти". Также сообщается, что обесточен порт Новороссийска.

Появились спутниковые снимки порта в Новороссийске после удара ВСУ