Удар по Прилукам: Зеленский отреагировал на гибель семьи спасателя — что он сказал

Россия нанесла удар по Прилукам Черниговской области

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Сегодня, 5 июня, Россия нанесла удар по Прилукам Черниговской области. В результате там погибла целая семья с маленькими детьми украинского спасателя. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам.

Об этом шла речь в вечернем обращении президента.

«Россия гордится этим, гордится, что умеет убивать. И, честно говоря, больше ничему это государство нормально не научилось. Удар по Прилукам Черниговской области сегодня. Российские дроны убили семью украинского спасателя», — сказал президент Украины.

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Он также сообщил об ударах по Харькову, по Сумщине, Донбасу, Никополю, по громадам Запорожья, по селам Херсонщины, которые уже стали обыденностью того, что россияне, к сожалению, могут себе позволить.

«Мир, к сожалению, разрешает им такое. Но мы видим, сколько людей в мире все-таки с нами», — добавил он.

Как сообщил Зеленский, на днях чиновники, военные, команда его Офиса проводят встречи в Вашингтоне.

«Благодарю за поддержку всех, кто был на брифингах от украинской делегации. В частности, были встречи в Конгрессе, с представителями администрации США, общение с журналистами, с представителями общественных организаций. Есть понимание и поддержка. Очень рассчитываем на сильные шаги. Это то, что сейчас в дефиците», — добавил он.

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Зеленский подчеркнул, что в мире уже нет мирных инициатив, которые Россия не отвергла бы.

Им все не нравится. Им нравятся только развалины и убийства. Они должны за это отвечать», — отметил Зеленский.

Напомним, в Прилуках супруги слышали крики своего годовалого правнука после того, как дом был разрушен вражеским беспилотником. Там в ночь на четверг, 5 июня, РФ атаковала город ударными дронами.

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