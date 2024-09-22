Удар по Путину: какова цель рискованной операции ВСУ в Курской области — генерал Милли

Неожиданное наступление украинских Вооруженных сил в Курской области России стало большим психологическим ударом по российскому мышлению и, в частности, по президенту РФ Владимиру Путину. Вероятно, этой рискованной операцией Украина пытается получить сильную позицию на переговорах в следующем году.

Такое мнение высказал бывший глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает CBS News.

По его словам, президент Владимир Зеленский с момента операции в Курской области делает ставку на то, что оборонные линии в Украине удержатся, пока он открывает новый фронт на территории России.

"Он [Зеленский] пошел на просчитанный риск, чтобы обеспечить себе сильную позицию для того, что, по его мнению, может стать началом переговоров, возможно, в следующем году", — пояснил американский генерал.

Одним из рисков этой, по его словам, самой дерзкой авантюры за последние два года войны генерал Милли назвал то, что территория площадью почти 1300 квадратных километров — лишь точка на карте РФ, а украинские войска открыты для контрударов с трех сторон.

"Россияне могут сконцентрировать силы, отрезать их и разгромить украинцев", — отметил он, допустив, что в ближайшие месяцы Путин может начать масштабное контрнаступление на Курщине.

Еще одним риском генерал Милли считает, продолжат ли США предоставлять Украине достаточное количество оружия для борьбы с агрессией РФ.

"Если каким-то образом эта помощь будет прекращена, если Европа или США не поддержат Украину, то я думаю, что для Украины будет очень проблематично продолжать свою борьбу", — предупредил он.

Напомним, украинские военные продолжают продвигаться в Курской области РФ.

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