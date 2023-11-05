Удар по ракетоносителю "Аскольд" в Керчи: подробности атаки ВСУ и характеристики поврежденного судна

Во временно оккупированном Крыму вечером 4 ноября была объявлена ​​воздушная тревога. После этого в Керчи раздались взрывы. Пропагандисты сразу заявили, мол, это работает российская ПВО, а все цели – сбиты. Впоследствии в Telegram-каналах появилась информация, что на судостроительном заводе в Керчи зафиксировано попадание в малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" под названием "Аскольд".

ТСН.ua собрал все, что известно об очередном ударе по Черноморскому флоту России.

После громких взрывов в Крыму так называемый "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов подтвердил взрывы в Керчи. По его словам, там якобы работала ПВО, а сбитые ракеты упали на судостроительный завод.

Впоследствии в СтратКоме подтвердили удары ВСУ по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.

В ГУР также подтвердили попадания в Керчи после взрывов.

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук 5 ноября в своем Telegram-канале лаконично и ясно прокомментировал вчерашние события в Крыму.

"Подтверждаю", — написал он.

Олещук также поблагодарил пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре противника. Он намекнул, что бойцы работали ракетами SCALP.

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"Молодцы, словно SCALPелем прошлись", – сказал Олещук.

Также генерал-лейтенант отметил работу зенитчиков воздушного командования "Восток" за сбитые "Искандеры", которые летели в ответ.

Минобороны РФ признало, что поврежден корабль

В Минобороны России заявили, что ВСУ 4 ноября нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. В результате обстрела поврежден один корабль.

"В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждение находившийся на заводе корабль", — прокомментировали в оборонном ведомстве государства-агрессора.

В Сети появилось видео момента попадания в корабль в Керчи

ВСУ удалось обойти российскую ПВО

Свежую "бавовну" в Керчи прокомментировал авиационный эксперт Валерий Романенко. Для того чтобы поразить объект противника были применены специальные тактические приемы.

"Я думаю, что это была какая-то комбинированная операция. В этом случае удалось преодолеть российскую противовоздушную оборону несколькими методами... Применена такая траектория с обходом российских комплексов противовоздушной обороны здесь два варианта", — сказал Романенко.

При этом он подчеркнул, что пока не время объявлять, как удалось это сделать.

В Воздушных силах прокомментировали удар по ракетоносителю в Керчи

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал удар ВСУ по судостроительному заводу в Керчи, на котором находился один из самых современных кораблей Черноморского флота РФ – носитель крылатых ракет "Калибр".

По его словам, командующий Воздушными силами поблагодарил пилотов за работу, но нужно дождаться результатов подтверждения – пошел ли за крейсером "Москва" этот корабль.

По словам Игната, такая атака ВСУ по Черноморскому флоту РФ – месседж для наших партнеров, которыми ракетами возможно был поражен этот один из самых современных кораблей, который является носителем крылатых ракет "Калибр".

"Корабль даже еще не принимал никакого участия в боевых действиях, он проходил какие-то испытательные работы, чтобы потом выйти в море и воевать против нашего государства", — сказал он.

Реакция на "бавовну" в Керчи в Офисе президента

Руководитель ОП Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале: "Жизнь постоянно доказывает, что Черноморского флота РФ в Крыму не будет".

Успешные удары ВСУ по кораблям РФ в Крыму

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что российский военный десантный корабль "Минск", поврежденный во время успешной ракетной атаки на оккупированный Севастополь 13 сентября, не подлежит восстановлению.

По словам представителя ВМС ВСУ, также фактически невозможно восстановить пораженную дизель-электрическую подлодку проекта "Варшавянка".

Впрочем, Плетенчук подчеркнул, что не может точно сказать, какие повреждения получил малый ракетный корабль "Аскольд" во время попадания во временно оккупированной Керчи 4 ноября.

"Сейчас кто-то не удержится и обязательно снимет, тогда мы уже будем иметь полную картину. Можем лишь официально подтвердить, что он был поражен — безотносительно способа и участников этого замечательного мероприятия. Но, как мы видим из видео местных жителей, они просто в восторге от зрелищного фейерверка на заводе", — заметил Дмитрий Плетенчук.

Характеристики малого ракетного корабля "Аскольд"

Малые ракетные корабли проекта 22800 шифр "Каракурт" – российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли, малые корветы ВМФ России.

Официальное предназначение кораблей – ведение боевых действий в ближней морской зоне.

длина – 67 м;

ширина – 11 м;

двигатели – дизель-электрические;

скорость – 55,5 км;

автономность – 15 суток;

экипаж – 50-70 человек.

На вооружении Каракурта – модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс Калибр-НК.

"Этот носитель крылатых ракет "Калибр" является одним из новейших и современных кораблей ЧФ РФ. Он был заложен в 2016 году как раз на Керченском судоремонтном заводе "Залив", и спущен на воду только в 2021 году. Для понимания, кроме восьми пусковых установок для "Калибров", на его вооружении стоит собственная система ПВО — ЗРК "Панцирь-М" и комплекс БПЛА "Орлан-10" для ведения разведки. Жирная цель", — написал Telegram-канал "Крымский ветер".

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