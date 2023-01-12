Удар по расположению "мобиков в Макеевке: в Сети появилось фото оккупантов перед "хлопком"

В Сети появились фото "мобиков", которые размещались в Макеевском ПТУ, сделанное за несколько часов до мощного "хлопка" в новогоднюю ночь.

Фото опубликовал соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

"РоZZийские паблики распространяют фото от 31 декабря с ПТУ Макеевки с "мобиками"-оккупантами, празднующими Новый Год, которые в свои последние секунды жизни собирались выпить тост "этот год был сложным... за победу", — отметил он.

Очевидно, фотография сделана во время празднования в ожидании Нового года. Улыбающиеся оккупанты обнимаются и позируют на камеру. Однако ровно в 00:01, когда захватчики слушали обращение своего диктатора, в ПТУ произошел "хлопок".

Напомним, что в результате удара в здании Макеевского ПТУ погибли около 600 оккупантов.

Министерство обороны России признало, что число погибших в результате удара составляет 89 человек. Уцелевших солдат командование оккупантов хотело отправить в наступление, чтобы списать в качестве свидетелей.

Тем временем в России заявили, что не обнародуют списки погибших в результате удара по ПТУ Макеевки.

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