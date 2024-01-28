Удар по российским инструкторам БПЛА на полигоне под Иловайском – фото последствий

Оккупанты заявили об обстреле из системы HIMARS.

Российские пропагандисты 24 января заявили об обстреле военного полигона оккупантов под Иловайском на оккупированной территории Донецкой области. Удар был нанесен по скоплению российских операторов дронов, собравшихся на обучение.

Блогер Денис Казанский опубликовал фото последствий удара по российским инструкторам БПЛА под Иловайском.

"Филигранная работа. Ракеты попали точно в одинокую некрупную цель на голом поле. Вот это и есть высокоточное оружие, а не ваши ракеты, летящие в жилые дома, дегенераты", — написал Казанский.

Последствия "прилета" по российским инструкторам БПЛА под Иловайском / Фото: Telegram / Денис Казанский

По данным российского паблика ВЧК-ОГПУ, в результате удара погибли 24 российских оккупанта, еще четверо получили ранения.

Напомним, военный эксперт объяснил, почему ВСУ отступили из села Крахмальное в Харьковской области.

Читайте также: