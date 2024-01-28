Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Удар по российским инструкторам БПЛА на полигоне под Иловайском – фото последствий

Удар по российским инструкторам БПЛА на полигоне под Иловайском – фото последствий

Иловайск / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Оккупанты заявили об обстреле из системы HIMARS.

Российские пропагандисты 24 января заявили об обстреле военного полигона оккупантов под Иловайском на оккупированной территории Донецкой области. Удар был нанесен по скоплению российских операторов дронов, собравшихся на обучение.

Блогер Денис Казанский опубликовал фото последствий удара по российским инструкторам БПЛА под Иловайском.

"Филигранная работа. Ракеты попали точно в одинокую некрупную цель на голом поле. Вот это и есть высокоточное оружие, а не ваши ракеты, летящие в жилые дома, дегенераты", — написал Казанский.

Последствия
Последствия "прилета" по российским инструкторам БПЛА под Иловайском / Фото: Telegram / Денис Казанский

По данным российского паблика ВЧК-ОГПУ, в результате удара погибли 24 российских оккупанта, еще четверо получили ранения.

Напомним, военный эксперт объяснил, почему ВСУ отступили из села Крахмальное в Харьковской области.

Читайте также:

Пропагандисты РФ заявили про удар по полигону под Иловайском: в Сети показали видео

Пропагандисты РФ заявили про удар по полигону под Иловайском: в Сети показали видео

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация