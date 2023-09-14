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Удар по российским кораблям: ВСУ атаковали патрульные суда типа "Василий Быков" — подробности

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
342
Время на прочтение
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Удар по российским кораблям: ВСУ атаковали патрульные суда типа "Василий Быков" — подробности

Силы Обороны атаковали и повредили два российских патрульных корабля типа "Василий Быков"

Корабли повреждены.

Утром 14 сентября Силы Обороны атаковали и повредили два российских патрульных корабля типа "Василий Быков".

Об этом сообщил СтратКом ВСУ в соцсетях.

Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" оккупационного флота РФ в юго-западной части Черного моря.

Также источник отмечает, что есть некоторые повреждения судов.

Отметим, что утром 14 сентября после атаки по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в оккупированном Севастополе в РФ заявили о повреждении двух находящихся на ремонте кораблей.

Также известно об атаке на Севастопольский судоремонтный завод имени Орджоникидзе.

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Дата публикации
Просмотры
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