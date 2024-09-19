Удар по российским складам в Торопце: эксперт объяснил, как это повлияет на атаки по Украине

Атака украинских беспилотников на склад в Торопце Тверской области может повлиять на использование баллистики для ударов по Украине. Но новый массированный удар она, по всей вероятности, не отсрочит.

Об этом заявил политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он объяснил, что на складе в Торопце находились баллистические ракеты KN-23 северокорейского производства и "Искандеры". Потому в ближайшее время может быть уменьшено использование врагом баллистики для ударов по Украине.

Однако ракеты Х-101, Х-555, "Калибр", Х-22/32, Х-47М2 "Кинжал" хранятся в совсем других местах. Поэтому, как подчеркнул Коваленко, возможность нанесения комбинированного удара у россиян есть. К тому же обычно враг использует и дроны-камикадзе "Шахеды".

"Поэтому этот удар, если говорить об угрозе ракетного массированного удара по территории Украины, он может уменьшить компонент баллистических ракет, но не в целом всей комбинированной номенклатурой", — отметил эксперт.

Напомним, на большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к системам "Град", С-300 и С-400, а также баллистические ракеты к "Искандер" и начинали создавать запас северокорейских KN23. Однако дроны поразили склад. Там начался серьезный пожар.

В российском Минобороны не комментировали пожар на складах оружия и вообще удары в Тверской области. При этом в своей сводке ведомство вспомнило Курскую, Брянскую, Смоленскую, Белгородскую и Орловскую области, которые подверглись массированной атаке дронов.

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