Удар по российскому аэродрому "Мариновка": стало известно, кто за этим стоит

СБУ совместно с ССО разгромила склады с КАБами и топливом на аэродроме "Мариновка".

Украинские дроны ударили по аэродрому Мариновка в Волгоградской области России, который враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

"Местные россияне жалуются, что после атаки дронов СБУ и ССО ВСУ их военный аэродром выглядит как кадры из фильма апокалипсиса", — рассказал источник.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

В СБУ шутят, что так называемая "СВО" идет по плану, поэтому местные жители всю ночь и утро слушали как взрываются склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами.

До сих пор над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма и раздается мощная детонация.

"СБУ с хирургической точностью работает по аэродромам, с которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности", — говорит источник в СБУ.

Напомним, в ночь на четверг, 22 августа, дроны ВСУ атаковали аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ, там возник мощный пожар.

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