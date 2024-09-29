Удар по российскому арсеналу в Волгоградской области: опубликован спутниковый снимок

На территории склада боеприпасов следы поражения не заметны.

В Сети опубликовали спутниковый снимок от 29 сентября, на котором видна территория арсенала русской армии возле поселка Котлубань Волгоградской области. На опубликованном фото помещения складов неповреждены.

Спутниковый снимок был распространен в Telegram-канале российской службы "Радио Свобода".

Как видно на фото, рядом с арсеналом ракетно-артиллерийского вооружения российской армии после удара украинских дронов возник пожар. Однако на территории склада боеприпасов следы поражения не заметны.

Спутниковый снимок территории у российского арсенала в Волгоградской области РФ / Фото: Telegram российской службы "Радио Свобода"

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что несмотря на плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, боевая задача была успешно выполнена. "На территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов", — говорилось в сообщении.

В Генштабе добавили, что накануне удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.

Напомним, арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда возле поселка Котлубань Волгоградской области России был атакован 120 дронами.

Украина под ударом и месть не заставила себя ждать и на территории России!

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