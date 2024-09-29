Удар по российскому арсеналу в Волгоградской области: опубликован спутниковый снимок

На территории склада боеприпасов следы поражения не заметны.
В Сети опубликовали спутниковый снимок от 29 сентября, на котором видна территория арсенала русской армии возле поселка Котлубань Волгоградской области. На опубликованном фото помещения складов неповреждены.
Спутниковый снимок был распространен в Telegram-канале российской службы "Радио Свобода".
Как видно на фото, рядом с арсеналом ракетно-артиллерийского вооружения российской армии после удара украинских дронов возник пожар. Однако на территории склада боеприпасов следы поражения не заметны.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что несмотря на плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, боевая задача была успешно выполнена. "На территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов", — говорилось в сообщении.
В Генштабе добавили, что накануне удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.
Напомним, арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда возле поселка Котлубань Волгоградской области России был атакован 120 дронами.
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