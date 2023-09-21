Удар по секретной базе окупантов в Мелитополе: ранен командующий 58 армией РФ — СМИ

В результате ракетного удара десятки российских офицеров оказались в зоне поражения.

По секретной базе российских сил во временно оккупированном Мелитополе был нанесен ракетный удар Силами обороны Украины. Ранения получили десятки российских офицеров, есть погибшие.

Об этом сообщают в четверг, 21 сентября, издания hromadske и Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины.

В сообщении говорится, что оккупанты обустроили секретный штаб на местном моторном заводе. СБУ проверила эту информацию и передала ее военным. После этого произошел точный "прилет" по цели.

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В результате ракетного удара был ранен командующий 58 армией РФ, воюющей на Запорожском направлении, а также начальник штаба. В общей сложности ранения получили десятки российских офицеров, около десятка из них — ликвидированы.

Когда именно был нанесен удар, в сообщении не уточняется.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе 19 сентября прогремели мощные взрывы. В ВСУ сообщили об уничтоженном вражеском штабе.

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