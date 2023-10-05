Удар по селу Гроза на Харьковщине: появилось жуткое видео с места трагедии

Сегодня, 5 октября, россияне нанесли ракетный удар по селе Гроза Купянского района. Там погиб 51 мирный житель.
Появилось жуткое видео с места ракетного удара россиян под Купянском.
Его показали в МВД Украины.
"Харьковщина, село Гроза. Очередной акт террора российских захватчиков. На месте работают профильные службы. Поисково-спасательная операция продолжается", — говорится в подписи.
На видео видны руины сельского кафе и магазина. Спасатели извлекают из-под завалов десятки мирных жителей, и их тела лежат рядом.
Напомним, российские оккупанты днем 5 октября уничтожили небольшое сельское учреждение, в котором находились около 60 человек. Уже известно о 51 погибшем, среди которых ребенок 6 лет. ТСН.ua собрали все, что известно о теракте россиян в Харьковской области.
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