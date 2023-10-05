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Удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала войны

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Удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала войны

Ракетный удар по селе Гроза Харьковской области 5 октября

Всего в помещении, куда ударили россияне, находились около 60 человек.

Российский удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области стал самым массовым по количеству погибших в области с начала войны.

Об этом сообщила спикер Харьковской ОВА Елена Шаповал. Как сообщил глава МВД Клименко, количество погибших из-за удара возросло до 50 человек. По предварительным данным, по кафе ударили "Искандерами".

"Начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 5 октября около 13:25 российские военные обстреляли деревню Гроза Купянского района", — говорится. в сообщении.

Отметим, что на месте работают спасатели. В результате атаки по зданию местного кафе-магазина погиб и мальчик 6 лет.

Всего в помещении, куда ударили россияне, находились около 60 человек. Там как раз проходили поминки за умершим односельцем.

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Дата публикации
Просмотры
192
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