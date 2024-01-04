Удар по Севастополю: поражен командный пункт оккупантов

Ставленик оккупационных властей в Севастополе Михаил Развожаев заявил, что удар был "самым массовым за последнее время".

В четверг, 4 января, около 15:00 украинские войска поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя.

Об этом сообщили в Telegram-канале Стратком ВСУ.

В российском военном ведомстве утверждают, что полуостров подвергся атаке с использованием авиационных управляемых ракет. В Минобороны государства-агрессорки похвастались тем, что якобы средства ПВО в оккупированном Крыму сбили десять украинских ракет.

В севастопольских пабликах пишут, что на одной из улиц города обломок ракеты попал в дом. Также обломки упали и в других районах оккупированного города, в том числе вблизи Песочной бухты.

Ставленик оккупационных властей в Севастополе Михаил Развожаев заявил, что удар был "самым массовым за последнее время".

Местный Telegram-канал "Крымский ветер" утверждает, что взрывы также раздавались в Евпатории. По данным ресурса, удар был нанесен по российской воинской части ПВО рядом с селом Уютное Евпаторийского района. Туда якобы ехали "скорые" и пожарные автомобили.

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук подтвердил, что украинские летчики нанесли удары по военным объектам возле Севастополя и Евпатории.

Он напомнил, что 2 января российские пропагандисты сообщали о поражении российскими ракетами "бункера с заместителем Главнокомандующего Валерия Залужного и девятью генералами ВСУ".

"Жду от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4 января, и в очередной раз спасибо пилотам Воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу", — подчеркнул командующий.

Напомним, в Крыму партизаны движения "АТЕШ" передали Силам обороны Украины координаты ПВО у Керченского моста.

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