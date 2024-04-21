Удар по Севастополю: повреждено судно оккупантов — подробности (видео)

Во временно оккупированном Севастополе утром 21 апреля прозвучала серия взрывов. Люди сообщали о перекрытии Крымского моста. Пока известно, что в порту поражено российское судно – оно горит.

По данным "Атеш", в результате атаки есть несколько жертв среди оккупантов, а также много раненых.

"Пока можем подтвердить о нескольких 200-х. Много 300-е. Кареты скорой помощи продолжают прибывать", — говорится в сообщении.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил об "отражении атаки противокорабельной ракеты на один из кораблей РФ на Северной стороне".

По его словам, от упавших осколков произошло "небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали".

Напомним, в Донецке убит американец Рассел Бентли, который с 2014 года воевал на стороне оккупантов и работал на российскую пропаганду. По данным ISW, Кремль цензурирует требования по расследованию его убийства.

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