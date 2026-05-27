Удар по Севастополю: ВСУ уничтожили штаб авиации, а ПВО оккупантов метко промахнулась

Штаб авиации ЧФ РФ в Севастополе по прилету Источник: «Крымский ветер»

В оккупированном Севастополе украинские защитники поразили здание штаба авиации российского флота. Тем временем оккупанты пытались отбить атаку, но их зенитная ракета сбилась с курса и попала в здание банка.

Об этом пишет "Крымский ветер".

Как сообщает паблик со ссылкой на местных жителей, попадание пришлось на здание штаба ВВС Черноморского флота РФ, расположенного на улице Гоголя. Этот объект оккупанты начали использовать как основной орган управления после того, как ранее был уничтожен главный штаб флота. Здание почти полностью выгорело, уцелели только окна в подвале, хотя они покрыты сажей.

Последствия удара подтвердил и назначенный Кремлем оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, город подвергся комбинированной атаке, предварительно с применением ракет Storm Shadow. Он отметил, что на улице Гоголя пострадало «давно неиспользовавшееся административное здание», а на площади Ластовой ракета попала в Южное управление Центробанка, где загорелась крыша.

Однако очевидцы утверждают , что в здание отделения Центробанка РФ действительно прилетела ракета российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», которая прошла слишком низко и отклонилась от курса. Между тем, территорию возле уничтоженного штаба ВВС россияне полностью перекрыли.

Как пишет «Крымский ветер», во дворе развернули спутниковую антенну, рядом стоял военный внедорожник «Тигр», а к военным грузовикам «Урал» активно складывали большие черные мешки — вероятно, с документами или телами находившихся внутри на момент прилета.

Россия массово закрывает небо из-за украинских атак

Успешные удары ВСУ и регулярные налеты беспилотников вызывают серьезную обеспокоенность у руководства РФ, заставляя оккупантов ограничивать полеты над своей территорией. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), российские власти существенно ограничили использование воздушного пространства вокруг Москвы , установив запрет на полеты гражданских самолетов в московской зоне на высотах до 5100 метров. Эти ограничения распространяются на западную границу с Беларусью, северную границу с зоной Санкт-Петербурга и восточную – с зонами Екатеринбурга и Самары.

Российские милблогеры откровенно признают, что столь жесткие запреты стали прямым следствием успешных атак украинских дронов и системных провалов противовоздушной обороны РФ, часто не способной отличить собственные самолеты от вражеских беспилотников. В ISW отмечают, что Россия не смогла надежно оградиться от усиленных ударов в глубокий тыл. Вооруженные силы Украины продолжают искусно пользоваться преимуществами перегруженной российской ПВО, регулярно атакуя важные объекты на территории страны-агрессорки.

Паника и страх новых налетов охватывают не только столичный регион РФ, но отдаленные области. В частности, российские власти были вынуждены впервые закрыть Калининградский аэропорт из-за сообщения об угрозе БпЛА. Официально «Росавиация» ввела временные ограничения на прибытие и вылеты по неустановленным причинам ради «безопасности полетов».

В то же время, местные СМИ Калининграда подтвердили, что в городе впервые в истории была активирована система предупреждения о дронах. Американские аналитики добавляют, что российские чиновники до сих пор не смогли четко объяснить причину износа тревоги, что лишь усиливает общую атмосферу растерянности среди оккупантов.

