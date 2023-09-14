Удар по Севастополю вызвал истерику у пропагандистов: аналитики оценили последствия атаки для Кремля

Ночью, 13 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли ракетные удары по временно оккупированному Севастополю в Крыму. В результате атаки был поврежден вражеский десантный корабль, подлодка и портовая инфраструктура.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

По словам спикера ГУР МО Андрея Юсова, ракеты попали в судоремонтный завод "Севморзавод" и повредили ремонтные сооружения и два российских судна. В Минобороны РФ заявили, что российская противовоздушная оборона перехватила семь из десяти крылатых ракет, однако признали, что ракеты поразили два корабля, которые находились на ремонте в сухом доке.

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что во время удара не было российских ракетоносцев, однако разведка не знает, какая подлодка находилась в сухом доке.

Аналитики считают, что уничтожение двух судов приведет к тому, что сухой док перестанет быть работоспособным, пока РФ не уберет обломки, что может занять определенный промежуток времени. В настоящее время степень повреждения ремонтных мощностей завода неизвестна.

После ракетного удара оккупационные власти Крыма сообщили о поврежденных жилых домах и ранениях нескольких десятков человек, однако не было никакой информации о том, были ли ранены военные РФ.

Российский пропагандист Владимир Соловьев возмутился из-за ракетного удара и заявил о необходимости соответствующего удара по западным предприятиям, производящим ракеты, которые, вероятно, ВСУ использовали при ударе.

"Призыв Соловьева к эскалации с Западом является шаблонной риторикой для его внутренней аудитории, но не отражает никакой фактической позиции Кремля по этому вопросу", — отметили аналитики.

"Российские военнослужащие обеспокоены тем, что удар Украины может быть предвестием активизации кампании по возвращению Украиной временно оккупированного Крыма", — отметили аналитики.

Обстрел Севастополя: что известно

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе крылатые ракеты нанесли удары по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе. В результате атаки были повреждены два вражеских судна — дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что удар понес судостроительный завод "Севморзавод". Он добавил, что в результате атаки пострадали 24 человека — четверо находятся в состоянии средней тяжести.

Позже в Министерстве обороны России признали, что был атакован Севастопольский морской завод. Там успели заявить о сбивании большого количества ракет.

Издание Sky News сообщило, что атака, скорее всего, была совершена британскими ракетами Storm Shadow. Пока Минобороны Британии этого не прокомментировало.

"Севморзавод" – это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.

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