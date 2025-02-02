Удар по школе-интернату в Судже: украинские военные обнародовали доказательства российской атаки

Около 18:00 1 февраля 2025 г. российская авиация нанесла удар с применением управляемой авиабомбы по месту временного проживания гражданского населения по улице Ленина, 7, что в российской Судже.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Удар пришелся по трехэтажному зданию бывшего интерната, в котором находились 86 гражданских лиц местного населения и пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими.

В результате нанесения удара разрушена центральная часть дома. По состоянию на 21:00 выявлены 4 погибших, 4 тяжелых раненых и около 80 не пострадавших гражданских лиц.

Фото: t.me/s/kpszsu

Тяжелораненые эвакуированы в стабилизационные пункты с целью оказания медицинской помощи и последующей эвакуации в больницу.

"Бить бомбами по мирному населению – фирменный почерк российских преступников! Даже когда мирное население – местные жители, россияне", — говорится в сообщении.

"Уже традиционно, многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину. Не получится! Есть безоговорочные доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией. Вашему вниманию скриншоты из системы «Вираж-планшет» с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы .Наказание будет, за все!", — отметили украинские военные.

Также Генштаб показал видео с последствиями удара по интернату в Судже. Украинские военные уверены, что Россия знала, что там находятся гражданские люди.

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