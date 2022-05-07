Удар по школе в Белогоровке вблизи Лисичанска: известно о 2 погибших, количество жертв уточняется

Удар по школе в Белогоровке вблизи Лисичанска: известно о 2 погибших, количество жертв уточняется

В подвале школы находились около 90 человек.

В Белогоровке в Луганской области, где российские оккупанты сбросили на школу авиабомбу, ликвидирован пожар здания учебного заведения.

Об этом пишет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

В 20:12 пожар ликвидирован. Подразделения ГСЧС спасли 2 человека.

Спасатели провели разбор завалов. В настоящее время работы по разборке завалов приостановлены. Удалось вытащить тела 2 погибших. Число возможных жертв уточняется. Продолжение работ намечено на завтра, 8 мая.

Напомним, что оккупанты сбросили на школу в Белогоровке (Луганская область) авиабомбу, в то время как там скрывались местные жители. В подвале школы во время удара находились около 90 человек.

Также россияне накрыли "Градом" Приволье: погибли двое детей, еще двое и одна женщина были ранены.

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