Удар по школе в Белогоровке вблизи Лисичанска: известно о 2 погибших, количество жертв уточняется

В подвале школы находились около 90 человек.
В Белогоровке в Луганской области, где российские оккупанты сбросили на школу авиабомбу, ликвидирован пожар здания учебного заведения.
Об этом пишет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
В 20:12 пожар ликвидирован. Подразделения ГСЧС спасли 2 человека.
Спасатели провели разбор завалов. В настоящее время работы по разборке завалов приостановлены. Удалось вытащить тела 2 погибших. Число возможных жертв уточняется. Продолжение работ намечено на завтра, 8 мая.
Напомним, что оккупанты сбросили на школу в Белогоровке (Луганская область) авиабомбу, в то время как там скрывались местные жители. В подвале школы во время удара находились около 90 человек.
Также россияне накрыли "Градом" Приволье: погибли двое детей, еще двое и одна женщина были ранены.
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