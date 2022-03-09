Удар по школьникам: Brawl Stars и другие игры Supercell будут недоступны в России и Беларуси

Удар по школьникам: Brawl Stars и другие игры Supercell будут недоступны в России и Беларуси

Компания пожертвовала 1 миллион евро, чтобы помочь разрешить гуманитарный кризис в Украине.

Brawl Stars и другие игры разработчика Supercell удалят из магазинов приложений в России и Беларуси из-за войны в Украине.

Об этом 9 марта заявили в компании.

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Новые загрузки прекращены и доступ к имеющимся игрокам будет приостановлен со следующими обновлениями.

"Мы вместе со всеми, кто призывает к миру. Чтобы сыграть небольшую роль в разрешении текущего гуманитарного кризиса в Украине, мы жертвуем 1 миллион евро УВКБ ООН", — подчеркнули в Supercell.

Напомним, что по состоянию на 9 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний. ТСН.ua публикует полный список.

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