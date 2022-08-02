"Удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе является их последней неудачей" — разведка Британии

Информация об ударе по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном россиянами Севастополе в День ВМФ РФ является последней неудачей Черноморского флота в пятимесячной войне против Украины.

После сообщений об отмененных парадах РФ маловероятно, что Черноморский флот сможет проводить резонансные публичные мероприятия вместе со своей деятельностью военного времени.

Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.

"Сообщение об ударе по штабу Черноморского флота России в Севастополе в День Военно-Морского Флота является последней неудачей Черноморского флота в пятимесячной войне против Украины, включавшей потерю его флагмана, крейсера "Москва", в апреле 2022 года", — говорится в сообщении. сообщении.

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Кроме того, по данным Минобороны Британии, грузовое судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне вышло из украинского черноморского порта Одесса 1 августа в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. тонн украинского зерна.

Как отмечается, это первая поставка зерна из украинского порта с начала вторжения. В то же время в разведке напомнили, что вывоз украинского зерна стал возможным благодаря соглашению о транзитном коридоре для экспорта зерна между Украиной, Турцией, ООН и Россией 22 июля.

Напомним, что 1 августа из Одесского порта "зерновым коридором" вышло первое судно, имеющее на борту 26 тыс. тонн кукурузы. Оно вышло из порта "Одесса" под флагом Сьерра-Леоне. Направляется в порт Триполи в Ливане.

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