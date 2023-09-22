Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе: в Минобороны РФ отреагировали

В Минобороны РФ заявили, что в результате удара по штабу Черноморского флота сегодня, 22 сентября, повреждено историческое здание. Также известно об одном погибшем.

Минобороны РФ цитируют пропагандистские издания.

Оккупанты говорят, что во время отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбиты пять ракет.

"Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополю", - написали в Минобороны РФ.

Как сообщил так называемый губернатор Севастополя, инфраструктура вокруг штаба флота в Севастополе не повреждена, находившиеся на момент удара на улице люди не пострадали.

"Работы по тушению пожара в самом штабе продолжаются, экстренные службы контролируют ситуацию", - написал он.

В Севастополе атаковали штаб Черноморского флота

Что известно об ударе в Севастополе

В пятницу, 22 сентября, в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. Оккупанты заявляют об ударе по штабу Черноморского флота.

В Сети показали, как выглядит штаб Черноморского флота РФ после удара ракеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал сегодняшние взрывы в Севастополе.

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