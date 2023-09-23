Удар по штабу ЧФ в Севастополе: момент атаки зафиксировали спутниковые снимки — видео

Появилось новое видео последствий прилета по объекту РФ в Крыму.

В Сети опубликовали спутниковые снимки здания штаба командования Черноморского флота России в Севастополе. На кадрах видно – до и после удара ВСУ по штабу ЧФ.

Последствия удара был опубликован аналитиком отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.

Новый satelity imagery Crimea shows smoke rising от России на Black Sea Fleet headquarters в Sevastopol.



Достопримечательности видео из грязи выставлены несколькими украинскими-закрытыми Storm Shadow/SCALP путешествия поместья, чтобы устроить свой сайт. pic.twitter.com/K57NHvAHha — Brady Africk (@bradyafr) September 22, 2023

"На новых спутниковых снимках Крыма видно, как над штабом Черноморского флота России в Севастополе вздымается дым. Недавние видео с земли показали, что несколько украинских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP попали в это место", — говорится в сообщении.

На кадрах виден столб мощного дыма после ракетного удара по штабу оккупантов в Севастополе.

Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

22 сентября 2023 года по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе нанесен ракетный удар. В Минобороны РФ заявили, что в результате удара повреждено историческое здание. Также известно об одном погибшем.

ВСУ официально подтвердили удар по штабу Черноморского флота России.

Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября явился следствием кропотливой работы Сил специальных операций и Воздушных сил.

По данным СМИ, ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота РФ.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки в Севастополе ликвидированы по меньшей мере 9 человек. Также ранения получили 16 человек, в том числе российские генералы.

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