Удар по скоплению окупантов: как ВСУ отомстили за 128-ю бригаду

В результате удара по 128-й бригаде погибли 19 военных и еще 2 гражданских.

Украинские воины ответили россиянам за удар по 128 бригаде. Прилетело недалеко от Донецка в самое скопление оккупантов. Российские же военкоры в отчаянии и рвут на себе волосы.

Как нашим бойцам удалось выследить и поразить такую жирную цель – говорится в эксклюзиве TSN.UA. Артема Зябкина.

ВСУ отплатили оккупантам

19 ноября в день ракетных войск и артиллерии РФ поздравить всех причастных решил HIMARS. Безответно, но очень точно ракета накрыла окупантов в Доме культуры в поселке Кумачево Старобешевского района.

Этот точный удар словно сбил окупантов с ног. Они как воды в рот набрали и молчали аж 2 дня. В то время местные трубили тревогу — прилетело да еще как.

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Впоследствии в своих соцсетях россияне сообщили о гибели актрисы из Москвы. Как раз она и была на закате. Впоследствии решились открыть рот и некоторые так называемые военкоры.

Смотрите на ютуб-канале ТСН: СЛАДКАЯ МЕСТЬ! ВСУ ответили рашистам за удар по 128-й бригаде!

Военнослужащий ВСУ с позывным "Мадьяр" через 2 дня наконец-то подтвердил удар! Возмездие за 128-ю бригаду неожиданно посетило оккупантов.

Что известно о потерях россиян

Как следствие – 25 "закобзированных" россиян, еще 100 ранены.

После этого молчать россияне просто не смогли. Сеть изобилует их постами возмущения. Обвиняют всех: от командующего россиянами до украинских патриотов, но не собственную тупость. Некоторые в отчаянии признаются, что не нужно было глумиться над трагедией 128-й бригады.

Но украинцам нужно помнить, за кого отомстили ВСУ. Бойцы 128-й бригады из Закарпатья трагически погибли 3 ноября. Бойцов выстроили для награждения, к сожалению, пренебрегнув правилами безопасности, в частности, не позаботившись о маскировке. Тогда россияне выследили их из дрона и запустили Искандер. В результате преступной безответственности погибли 19 бойцов бригады и двое гражданских.

Следователи работают в круглосуточном режиме, чтобы выяснить все обстоятельства и установить правдивые факты, повлекшие трагедию. 3 новых можем сообщить, что на сегодняшний день у следствия есть предположение, что вероятной мишенью в том числе должен стать и комбриг, который не успел на построение по случайному стечению обстоятельств

Командиром 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады является Дмитрий Лысюк. Он опоздал 3 ноября западнее ко Дню ракетных войск. Это дело уже расследуют в ДБР.

Напомним, Силы обороны Украины подтвердили поражение скопления окупантов из состава 810-й бригады морской пехоты в Донецкой области.

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