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Удар по Славянску: из-под завалов дома достали тела всех троих погибших

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Удар по Славянску: из-под завалов дома достали тела всех троих погибших

Фото: Вадим Лях

Очередной обстрел города враг совершил утром 7 сентября.

Из-под завалов дома в Славянске извлекли тела всех троих погибших — двух мужчин и женщину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

"Доброе утро, Славянск! Четверг, 8 сентября. Ночь прошла спокойно. Пусть так будет и дальше. Но война рядом. Из-под завалов дома на ул. Торской достали тела всех троих погибших — двух мужчин и женщину. Берегите себя", – написал он.

Стоит отметить, что 7 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, в результате чего в одном из домов по ул. Торский обрушился подъезд.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 197-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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