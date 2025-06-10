Удар по Софийскому собору: Портников высказался об обстреле исторических святынь Киева

Российский удар повредил Софийский собор в Киеве 10 июня

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На удар, повредивший Софийский собор в Киеве 10 июня, отреагировал известный украинский журналист и публицист Виталий Портников.

Об этом Портников написал в Facebook.

«Не скрою, что возможного обстрела исторических святынь Киева и других украинских городов я со страхом ожидал с первого дня великой войны», — написал он.

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Российский удар повредил Софийский собор в Киеве 10 июня

Как сказал Портников, первые признаки того, что у россиян окончательно перестали стесняться, действительно были даже не сегодня, 10 июня, а в тот день, когда был поврежден фасад Музея войны в непосредственной близости от Киево-Печерской Лавры.

«После этого возможность попадания безэпилотника или ракеты в саму Лавру или Софию стали исключительно вопросом времени», — добавил он.

Журналист подчеркнул, что не стоит надеяться на осознание Москвой ценностей и сакральности наших храмов.

«Ведь разграничение Суздали, которое впоследствии станет Москвой, со всей другой Русью началось именно тогда, когда сформированное первым северянским диктатором Андреем Боголюбским войско захватило Киев и ограбило его церкви, среди которых конечно, и Софию. Перед этим Боголюбский, как известно, украл в Вышгороде икону Божьей матери, превращенной в символ собственного княжества», — отметил он.

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Что касается Лавры, то Портников напомнил, как обращались с этим величественным монастырем на протяжении его истории.

«Не пенились ни в древние, ни уже в такие близкие к нам времена, когда во Вторую мировую разрушили Успенский собор. И что больше всего их беспокоит, так что нам удалось все это восстановить, вернуть себе не только архитектурные памятники, но и их значимость для нас, и нашу субъектность, которую Москва упорно пытается. отобрать и уничтожить», — написал Портников.

Повреждение Софийского собора в Киеве 10 июня: что известно

Взрывная волна повредила Софийский собор в Киеве — святыню, построенную в XI веке. В результате произошло разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения.

Напомним, в ночь на 10 июня РФ в очередной раз ударила по культурному наследию Украины. В этот раз взрывная волна повредила Софийский собор в Киеве — святыню, построенную еще в XI веке.

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Также Россия атаковала Одессу как горожан, так и культурное наследие. Ночью пострадала Одесская киностудия.

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