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Удар по Софийскому собору: Портников высказался об обстреле исторических святынь Киева
Украинский журналист также представил исторические факты о разрушении архитектурных памятников Москвой.
На удар, повредивший Софийский собор в Киеве 10 июня, отреагировал известный украинский журналист и публицист Виталий Портников.
Об этом Портников написал в Facebook.
«Не скрою, что возможного обстрела исторических святынь Киева и других украинских городов я со страхом ожидал с первого дня великой войны», — написал он.
Как сказал Портников, первые признаки того, что у россиян окончательно перестали стесняться, действительно были даже не сегодня, 10 июня, а в тот день, когда был поврежден фасад Музея войны в непосредственной близости от Киево-Печерской Лавры.
«После этого возможность попадания безэпилотника или ракеты в саму Лавру или Софию стали исключительно вопросом времени», — добавил он.
Журналист подчеркнул, что не стоит надеяться на осознание Москвой ценностей и сакральности наших храмов.
«Ведь разграничение Суздали, которое впоследствии станет Москвой, со всей другой Русью началось именно тогда, когда сформированное первым северянским диктатором Андреем Боголюбским войско захватило Киев и ограбило его церкви, среди которых конечно, и Софию. Перед этим Боголюбский, как известно, украл в Вышгороде икону Божьей матери, превращенной в символ собственного княжества», — отметил он.
Что касается Лавры, то Портников напомнил, как обращались с этим величественным монастырем на протяжении его истории.
«Не пенились ни в древние, ни уже в такие близкие к нам времена, когда во Вторую мировую разрушили Успенский собор. И что больше всего их беспокоит, так что нам удалось все это восстановить, вернуть себе не только архитектурные памятники, но и их значимость для нас, и нашу субъектность, которую Москва упорно пытается. отобрать и уничтожить», — написал Портников.
Повреждение Софийского собора в Киеве 10 июня: что известно
Взрывная волна повредила Софийский собор в Киеве — святыню, построенную в XI веке. В результате произошло разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения.
Напомним, в ночь на 10 июня РФ в очередной раз ударила по культурному наследию Украины. В этот раз взрывная волна повредила Софийский собор в Киеве — святыню, построенную еще в XI веке.
Также Россия атаковала Одессу как горожан, так и культурное наследие. Ночью пострадала Одесская киностудия.