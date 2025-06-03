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Удар по Сумам: сколько людей пострадало и погибло в результате атаки (обновлено)
Из-за обстрела Сум погибли два человека.
Во вторник, 3 июня, армия РФ ударила по городу Сумы . Около 20 человек пострадали в результате российской атаки.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Есть жертвы, потерпевшие и разрушения
Среди раненых есть 17-летний ребенок. Также есть люди в тяжелом состоянии.
«Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования близки», — написал председатель ОВА Олег Григоров.
Предварительно, в областном центре сегодня около 9 утра было 5 попаданий из РСЗО дальнего действия.
«В результате попаданий повреждено медицинское учреждение, автомобили и дома», — говорится в ОВА.
Развернут штаб по ликвидации последствий атаки врага.
По состоянию на 11.00 стало известно, что число погибших возросло до трех человек.
Что говорят в ГСЧС
Как отметили в ГСЧС, в одном из районов Сум снаряд попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелся автомобиль, пожар оперативно ликвидировали.
"Еще в одном микрорайоне поврежден многоквартирный дом - без масштабных разрушений и возгорания. А также 3 частных дома, складское здание, гараж, 4 автомобиля и одно из зданий больницы. Продолжается обследование территорий", - говорится в сообщении.
На месте работают спасатели, медики и милиционеры.
Реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Сумам.
«Россияне по-звериному ударили по Сумам, по обычным улицам — с реактивной артиллерии. Совершенно сознательный удар по гражданским. украинский лидер.
Известно о по меньшей мере один неразорвавшийся снаряд РСЗО. Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9 этаже. Все, что нужно знать о русском «желании» окончить эту войну.
"Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня. Ни один день Россия не прекращает ударов по городам и селам Украины. Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций". мире, кто продвигает именно такую повестку: санкции за агрессию и убийства людей, помощь защиты жизни украинцев”, — заверил Зеленский.
Напомним, во вторник, 3 июня, российские военные обстреляли центр Сум. В результате обстрела погиб один человек, есть много раненых.
«К сожалению, в результате вражеского удара в центре Сум погиб один человек. Есть много раненых», – говорится в сообщении.
Из-за атаки полностью сгорели два автомобиля. Пострадавших доставляют в больницы города.
Тип оружия, нанесенного удару, еще выясняется. На месте работают спасатели и милиционеры.